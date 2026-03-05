Droga en Mina Clavero: secuestraron marihuana en varias viviendas

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) permitió secuestrar estupefacientes en la localidad de Mina Clavero, en el departamento San Alberto.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en calles Valle Hermoso al 2000 y Los Pozos al 4100, donde los investigadores secuestraron varias dosis de marihuana y distintos elementos vinculados a la causa.

La investigación está relacionada con un control vehicular realizado previamente por la Policía de Córdoba sobre la Ruta Provincial E-88, a la altura del kilómetro 7, en jurisdicción de Las Tapias.

Durante ese procedimiento fue inspeccionada una camioneta, lo que permitió incautar marihuana, dinero en efectivo y el vehículo, además de la detención de dos hombres mayores de edad.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, mientras continúa la investigación.