El niño que cayó de una camioneta en Carlos Paz volvió al colegio

Nicolás Savaniego, el niño de 12 años que sufrió graves lesiones tras caer de la caja de una camioneta en Carlos Paz, continúa recuperándose en su casa luego de haber sido dado de alta del Hospital de Niños de Córdoba.

Según contó su familia, el menor sigue con tratamiento con pastillas para controlar convulsiones durante tres meses, ya que los estudios neurológicos realizados antes del alta no arrojaron resultados completamente normales. La medicación permite estabilizar el cuadro hasta que se realicen nuevos controles.

En relación con las lesiones en la pierna, Nicolás permanece con clavos y yeso mientras se espera que el hueso termine de soldar. Actualmente se moviliza con muletas y ya logra mantenerse de pie con buen equilibrio.

Su familia también señaló que la evolución neurológica es positiva: recuerda lo ocurrido, conversa con normalidad y puede realizar cálculos simples sin dificultades. Además, con el paso de los días, disminuyó el cansancio que presentaba tras el accidente.

En medio de la recuperación, Nicolás comenzó la escuela secundaria, donde inició las clases junto a nuevos compañeros.

El accidente ocurrió cuando el niño viajaba junto a su hermano gemelo en la caja de una camioneta que conducía su padre. En un momento del recorrido, al pasar por la esquina de La Habana y México, en Villa Carlos Paz, salió despedido del vehículo y golpeó su cabeza contra el cordón de la vereda.

Tras ser asistido inicialmente en el Hospital Sayago, fue derivado al Hospital de Niños de Córdoba debido a la gravedad del traumatismo de cráneo y las fracturas que sufrió.

Mientras avanza la recuperación del menor, la situación del padre continúa bajo investigación judicial.