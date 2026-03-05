Escapaban en moto armados y cayeron tras una persecución

Durante la madrugada de este jueves, personal policial detuvo a un hombre y una mujer mayores de edad que intentaron escapar a bordo de una motocicleta mientras portaban un arma de fuego, en barrio Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se registró alrededor de las 2:55, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos en la zona de avenida Duarte Quirós y Espora intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta marca Siam Quirion 150 cc. Sin embargo, los sospechosos hicieron caso omiso a las indicaciones de los uniformados y emprendieron la huida.

Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que culminó minutos después en calle Maestro Vidal al 560, donde ambos fueron finalmente interceptados.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron la motocicleta en la que se trasladaban y un revólver calibre 32 que llevaban en su poder.

Posteriormente, el hombre y la mujer fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia junto con los elementos incautados.