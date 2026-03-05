Evacuaron una escuela en La Calera tras hallar una sustancia blanca en la entrada

Una escuela de la ciudad de La Calera debió ser evacuada este jueves luego de que se detectara una sustancia blanca en el ingreso del edificio, lo que motivó un operativo preventivo y la suspensión de las clases.

El episodio ocurrió en un establecimiento ubicado en calle Juan Ramón Giménez al 130, en barrio Stoecklin. Según informaron fuentes policiales, durante el horario de ingreso las autoridades del colegio observaron en el hall principal del edificio un polvo blanco sobre el suelo, situación que generó preocupación.

Ante esa situación, se evacuó de manera preventiva a unos 200 alumnos y nueve docentes mientras se solicitaba la intervención de los servicios de emergencia.

Dos mujeres que trabajan en la institución manifestaron irritación en las vías respiratorias, por lo que fueron trasladadas al Hospital Arturo Illia para su evaluación. Además, unos diez niños fueron atendidos en el lugar por precaución.

En el establecimiento trabajó personal de Bomberos Voluntarios de La Calera, que realizó tareas de verificación y control para determinar el origen de la sustancia hallada.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron suspender las actividades escolares durante la jornada, mientras se investiga qué fue lo que apareció en el interior del edificio.