Hizo marcha atrás con el auto, atropelló a su beba y está grave

Una beba de un año se encuentra internada en terapia intensiva luego de haber sido atropellada por su padre, quien se disponía a sacar el auto de la cochera y no se percató de su presencia. El accidente ocurrió en la ciudad de General Alvarado (Miramar) y trascendió que la menor fue trasladada de urgencia hacia Mar del Plata.

El hombre hizo marcha atrás con su auto Chevrolet Corsa y embistió a la pequeña.

La beba ingresó en estado grave y quedó internada en terapia intensiva del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil con asistencia mecánica respiratoria. Si bien presentó un leve mejoría en las últimas horas, lo cierto es que su cuadro es delicado y sufrió lesiones en el hígado.

En las próximas horas, los profesionales evaluarán si pueden retirarle el respirador para analizar cómo responde.

La justicia abrió una causa caratulada como «lesiones culposas», que quedó en manos de la Unidad Fiscal N.º 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, y se busca determinar cómo ocurrió el accidente.