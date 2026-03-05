Investigan un ataque en Carlos Paz: prendieron fuego una camioneta y huyeron

Dos hombres de 44 y 41 años fueron detenidos en la localidad de Estancia Vieja y se encuentran acusados de haber prendido fuego una camioneta en Villa Carlos Paz. El hecho sucedió en la calle Balcarce del barrio Villa Suiza y se abrió una investigación para determinar qué motivó el ataque y si los atacantes conocían al propietario del rodado.

El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de las tres de la mañana, y trascendió que los autores del hecho se movían a bordo de una furgoneta Mercedes Benz Sprinter. A partir de las descripciones aportadas por un testigo, se logró identificarlos cuando salían de la ciudad y se procedió a la detención de los sospechosos.

También se lograron secuestrar varios elementos que fueron utilizados para iniciar el fuego.

En simultáneo, los bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el incendio.