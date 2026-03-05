Le robaron la moto y ofrece recompensa para recuperarla

Villa Carlos Paz. Una joven de Villa Carlos Paz atraviesa un difícil momento luego de que le robaran su motocicleta, que había comprado hace apenas dos semanas con los ahorros de toda la temporada de trabajo.

El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en calle Démostenes de barrio Carlos Paz Sierra. La moto sustraída es una Siam QU 110 Full, color verde, que aún no tenía patente colocada debido a que el trámite todavía no estaba finalizado. Sin embargo, la propietaria cuenta con toda la documentación correspondiente que acredita la titularidad del rodado.

Según pudo saberse, se trata de un vehículo 0 kilómetro que la joven adquirió tras haber trabajado durante toda la temporada para poder concretar la compra. La moto no solo representaba su medio de movilidad, sino también el fruto de su esfuerzo y sacrificio.

Tras el robo, la dueña inició la búsqueda y difundió imágenes del rodado en redes sociales. Además, ofrece recompensa “sin vueltas” para quien aporte datos certeros que permitan recuperar la motocicleta.

Se solicita a cualquier persona que pueda brindar información que se comunique al 3541 597612. La información será manejada de manera confidencial.