Lo buscaban por un intento de homicidio y lo atraparon en Villa Carlos Paz

Tras un control que la Policía Caminera realizó en el Camino de las 100 Curvas de Villa Carlos Paz, se logró detener a un hombre que era buscado por un intento de homicidio en la Provincia de Buenos Aires y otro hecho delictivo registrado en Alta Gracia. El sospechoso tiene 56 años de edad y contaba con doble pedido de captura vigente.

El personal policial se encontraba apostado sobre la Ruta Provincial A73 cuando logró interceptar el vehículo Volkswagen Suran, donde se conducía el sujeto requerido por la justicia.

Según pudo conocerse, al chequear sus datos, pudo constatarse que se había ordenado su detención por los cargos de homicidio simple en grado de tentativa y robo.

El operativo se llevó adelante en el mismo control donde, días atrás, se detectó a un hombre que se trasladaba en un vehículo con pedido de secuestro, se dio a la fuga e impactó metros después contra un muro de contención en Costa Azul.