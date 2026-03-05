Pelea y destrozos: tres limpiavidrios terminaron detenidos en Córdoba

Tres naranjitas fueron detenidos en distintos episodios ocurridos en la ciudad de Córdoba, tras incidentes registrados en la vía pública.

Uno de los hechos ocurrió en barrio El Rincón, donde dos limpiavidrios comenzaron una pelea en plena calle. Durante la intervención policial, uno de los involucrados debió recibir atención médica.

En otro episodio, un tercer limpiavidrios fue detenido en avenida Colón, luego de dañar el vehículo de un conductor que se negó a que le limpiara el parabrisas.

Los tres hombres quedaron a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias de los incidentes.