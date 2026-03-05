Pidieron hasta 20 años de cárcel para los acusados por el crimen de Villarreal

El fiscal Fernando López Villagra solicitó hasta 20 años de cárcel para los tres acusados por el crimen de Sebastián Villarreal, ocurrido durante un asalto violento en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba. Durante los alegatos, se solicitó además investigar el funcionamiento de una banda que estaba integrada además por varios menores, entre ellos, el adolescente oriundo de Villa Carlos Paz que es conocido como «El Orejudo»,

Si bien se cree que ninguno de los imputados tuvo participación material en el suceso, se considera que fueron los instigadores del hecho delictivo y quienes planificaron con los menores el robo que terminó en un asesinato a sangre fría.

Durante la última audiencia, se pidió 20 años de prisión para Axel Fabricio Escada (22), 18 años para Luciano Gonzalo Busto (21) y 12 años para Héctor Alejandro «Lalo» Herrera (27). Los tres están acusados de haber sido el soporte logístico del golpe que dieron los menores de edad, a quienes suministraron municiones, una motocicleta y otros medios para que ejecutaran el robo.

El joven que disparó contra Villarreal fue identificado como J.M, quien tenía 17 años al momento del crimen, fue declarado responsable de homicidio criminis causae y permanece alojado en el Complejo Esperanza. Junto a él, se hallaba «El Orejudo», de apenas 14 años, quien fue declarado inimputable por su edad.

En contraposición los abogados defensores cuestionaron la «falta de pruebas» contra los imputados y pidieron que sean absueltos.

Tras un cuarto intermedio que comenzó luego de las exposiciones, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 13 de marzo, momento en el que se esperan las últimas palabras y el veredicto.