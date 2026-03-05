Robaron en un comercio del centro y al huir tiraron una mochila al lago

El hecho ocurrió en pleno centro. Fueron alcanzados a pocas cuadras y quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres de 27 y 46 años fueron detenidos este jueves por la tarde luego de robar mercadería de un comercio en el centro de Villa Carlos Paz.

El episodio ocurrió poco después de las 18 horas, cuando personal del Escuadrón Motorizado fue alertado por un vecino en la esquina de Roma y Sarmiento sobre dos hombres que habían sustraído productos de un local comercial.

Con las características aportadas, los policías iniciaron un recorrido por la zona y lograron ubicar a los sospechosos en 9 de Julio y Sabattini.

Al advertir la presencia policial, los hombres arrojaron una mochila al lago en un intento de deshacerse de los elementos sustraídos.

Minutos después se presentó la propietaria del comercio, quien confirmó que era la damnificada por el robo.

Los dos hombres fueron detenidos y trasladados a la comisaría, quedando a disposición de la Justicia.