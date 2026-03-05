Rompía una moto en plena calle y lo atraparon por cámaras

Un hombre mayor de edad fue detenido durante la madrugada en el centro de la ciudad de Córdoba luego de ser detectado por el sistema de cámaras de seguridad mientras provocaba daños en una motocicleta estacionada en la vía pública.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando un operador del sistema de videovigilancia de la Policía de Córdoba advirtió a un individuo que estaba vandalizando una motocicleta marca Gilera Smash estacionada en el sector.

Ante esta situación, se dio aviso de inmediato a efectivos policiales que patrullaban la zona, quienes se dirigieron hasta la intersección de las calles Buenos Aires y Entre Ríos. Allí lograron controlar y detener al sospechoso a pocos metros del lugar donde había ocurrido el hecho.

En el procedimiento, los uniformados también constataron los daños ocasionados en el rodado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.