Se atragantó con comida y perdió la vida, tragedia en Cosquín

Un hombre de 67 años falleció tras haberse atragantado con comida en la ciudad de Cosquín. Cuando los efectivos policiales arribaron al lugar, le hicieron maniobras de primeros auxilios hasta llegar a la Clínica Sarmiento, donde minutos después se confirmó su deceso.

El hecho ocurrió en el día de ayer en la calle Pedro Goyena al 2500 del barrio Alto Mieres.

Según se conoció, la víctima se encontraba almorzando cuando se ahogó con un trozo de comida. Pese a los intentos de los uniformados de salvarle la vida, lo cierto es que ingresó sin signos vitales al centro asistencial.

Se mantiene en reserva su identidad y trascendió que el trágico hecho causó conmoción en la localidad.