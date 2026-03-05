Accidente sin heridos

Un conductor perdió el control y despistó en la ruta de las Altas Cumbres

El siniestro se produjo esta mañana en medio de la intensa tormenta que se registró en las sierras.
jueves, 5 de marzo de 2026 · 11:21

El conductor de un vehículo perdió el control y se salió de la calzada esta mañana en el camino de las Altas Cumbres. 

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió alrededor de las 8,30 horas sobre el kilómetro Nº 22 de la Ruta Provincial 34.

El accidente se produjo, por causas que se buscan establecer, en medio de la intensa tormenta que se abatía sobre las sierras de Córdoba. Afortunadamente, el hecho dejó solo daños materiales y no se registraron heridos.

