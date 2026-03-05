Un vehículo volcó en Ruta 8 a la altura de Sampacho

Un vehículo Volkswagen T-Cross protagonizó este jueves al mediodía un despiste y vuelco en la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 647, en cercanías de la localidad de Sampacho, en el sur de la provincia de Córdoba.

Por causas que se investigan, el rodado que circulaba en sentido este-oeste perdió el control y terminó volcado a un costado de la ruta.

El conductor, una persona mayor de edad, logró salir del vehículo por sus propios medios y luego fue trasladado al hospital local para una revisión médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del peaje, quienes asistieron en el operativo tras el accidente.