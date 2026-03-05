Una mujer cruzó su auto a un colectivo y rompió el vidrio de la puerta

Una mujer de 40 años fue detenida en barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar un violento episodio con una unidad del transporte urbano.

De acuerdo a la información policial, la mujer interceptó al colectivo con un automóvil y posteriormente golpeó y rompió el vidrio de la puerta del vehículo.

El hecho ocurrió por motivos que aún se investigan, y terminó con la intervención de efectivos policiales que trasladaron a la mujer a sede policial.

La situación generó momentos de tensión para quienes se encontraban en la unidad al momento del incidente.