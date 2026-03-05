Usaba un inhibidor para robar, lo atraparon en el barrio Santa Rita

Tras un operativo cerrojo que se hizo en el barrio Santa Rita de Villa Carlos Paz, se logró detener a un delincuente que había utilizado un inhibidor para abrir una camioneta y robar dos celulares.

El hecho ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 20,30 horas en la intersección de Vélez Sarsfield y Avenida San Martín.

El damnificado radicó una denuncia y se logró identificar al sospechoso cuando circulaba por la vía pública, al tiempo que trascendió que en su poder llevaba un morral que contenía dinero en efectivo, un inhibidor, tres celulares y prendas de vestir.

Según pudo conocer EL DIARIO, el aprehendido fue trasladado a la comisaría local y los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente.