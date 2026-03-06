Buscaban un celular robado y encontraron drogas por $10 millones

Tres personas fueron detenidas durante un operativo policial realizado en barrio San Alberto y zonas cercanas, en la ciudad de Córdoba, donde además se secuestraron más de 650 envoltorios de cocaína y marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La investigación se inició a partir de la geolocalización de un celular robado, lo que permitió avanzar con tareas de seguimiento y reunir información que derivó en allanamientos simultáneos en distintos domicilios.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron drogas fraccionadas para la venta, elementos utilizados para la comercialización, dinero y armas, además de detener a tres personas vinculadas a la causa.

Según se informó, las sustancias secuestradas tendrían un valor superior a los 10 millones de pesos.

En el operativo trabajó personal de Investigaciones Criminales, con colaboración de unidades especiales y efectivos del CAP.