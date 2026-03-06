Cayó una banda que vendía drogas con modalidad delivery en Río Cuarto

Luego de varios meses de investigación, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó una serie de allanamientos en la ciudad de Río Cuarto que culminaron con la detención de cinco personas mayores de edad y el cierre de cuatro puntos de venta de estupefacientes.

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Brigada de Investigaciones de la FPA en distintos domicilios de la ciudad. Como resultado, fueron aprehendidos tres hombres de 20, 22 y 39 años y dos mujeres de 27 y 19. Según se informó, uno de los detenidos ya había sido arrestado en 2020 por comercialización de drogas. En el operativo también colaboró personal de la Guardia Urbana.

Durante los registros, y con la intervención de canes detectores de narcóticos, los efectivos secuestraron 1.121 dosis de marihuana, distribuidas en medio ladrillo y distintos envoltorios, además de plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la investigación.

La causa se inició a partir de la detención previa de dos personas en el Parque Sarmiento, quienes fueron sorprendidas mientras realizaban una venta de drogas en plena vía pública.

De acuerdo con la investigación, los implicados comercializaban estupefacientes tanto desde sus domicilios como mediante la modalidad de delivery, coordinando previamente puntos de encuentro con los compradores en distintos sectores de la ciudad.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Cuarto dispuso la imputación de los cinco detenidos por el delito de comercialización de estupefacientes.