Córdoba: tres detenidos con un auto robado en barrio San Roque

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en barrio San Roque, en la ciudad de Córdoba, luego de un operativo policial que incluyó un seguimiento controlado y permitió recuperar un automóvil que había sido robado.

El procedimiento terminó con la recuperación de un vehículo sustraído en barrio Pueyrredón. Además, los efectivos secuestraron otro automóvil que habría sido utilizado como apoyo durante distintos hechos delictivos.

Los tres involucrados quedaron a disposición de la Justicia mientras se investiga la posible participación del rodado secuestrado en otros episodios.