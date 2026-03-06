Cortes y demoras en el centro de Córdoba por protesta de taxistas

Un operativo policial se desplegó este viernes en distintos sectores del centro de la ciudad de Córdoba debido a una manifestación de taxistas que se desarrolla en la zona.

La presencia de los manifestantes provocó restricciones y complicaciones en el tránsito en varios puntos clave del área céntrica, por lo que se recomienda a los conductores evitar circular por esos sectores.

Según se informó, los puntos afectados son la Terminal de Ómnibus vieja, el bulevar Illia en dirección al Patio Olmos, la zona del Patio Olmos y el sector del Palacio Municipal, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 120.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Córdoba que realizan un operativo preventivo para ordenar la circulación y evitar mayores inconvenientes en el tránsito.