Cosquín: detuvieron a un hombre que asaltó a una mujer

Cosquín. Un hombre de 27 años fue detenido este viernes al mediodía en la ciudad de Cosquín, luego de haberle arrebatado la cartera a una mujer y darse a la fuga en una motocicleta.

El hecho ocurrió en calle Salta, cuando una mujer de 56 años alertó al personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) que un sujeto le había sustraído su cartera, la cual contenía una suma de dinero aún no precisada, para luego escapar rápidamente del lugar.

Tras recibir la denuncia y las descripciones aportadas por la víctima, los efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en distintos sectores de la zona. La búsqueda finalizó en calle Juan B. Justo, donde los uniformados lograron localizar al sospechoso.

El hombre se movilizaba en una motocicleta marca Corven, modelo Triax, que no tenía dominio colocado. Al momento de la interceptación, los policías constataron que llevaba un morral que contenía dinero y objetos personales pertenecientes a la damnificada.

Finalmente, el sospechoso fue aprehendido y se procedió al secuestro del rodado. Tanto el detenido como los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.