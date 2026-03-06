Cosquín: murió un hombre que se atragantó mientras almorzaba en su casa

Un hombre de 67 años murió este miércoles al mediodía en Cosquín luego de atragantarse mientras almorzaba en su vivienda del barrio Alto Mieres.

El dramático episodio ocurrió en una casa ubicada sobre calle Pedro Goyena al 2500, donde el hombre se encontraba comiendo cuando sufrió una obstrucción en las vías respiratorias, lo que le provocó una descompensación inmediata.

Según trascendió, vecinos advirtieron que el hombre tenía serias dificultades para respirar y dieron aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la víctima estaba en estado crítico por asfixia, por lo que comenzaron a realizar maniobras de primeros auxilios y reanimación en un intento por salvarle la vida.

Ante la gravedad del cuadro, los uniformados decidieron trasladarlo de urgencia por sus propios medios hasta la Clínica Sarmiento, el centro de salud más cercano.

Sin embargo, pese al rápido accionar y al trabajo del personal médico, los profesionales constataron que el hombre ya había fallecido al momento de arribar al establecimiento.

La Justicia intervino para realizar las actuaciones correspondientes y las primeras informaciones indican que se trató de una muerte accidental por asfixia producto de un atragantamiento.