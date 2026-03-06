Crecida del río obligó a patrullajes y centros de evacuación en La Calera

La creciente del río que baja desde el dique San Roque obligó a desplegar durante toda la noche un operativo preventivo en distintos sectores de La Calera.

Bomberos Voluntarios realizaron patrullajes en las zonas consideradas de mayor riesgo y recibieron llamados por ingreso de agua en viviendas. En los tres casos registrados, cuando los equipos llegaron al lugar los propios moradores ya habían decidido retirarse por sus medios.

Las situaciones se registraron principalmente en Villa El Diquecito, barrio Las Flores y barrio La Isla, sectores ubicados cerca del curso del río.

Además, el avance del agua provocó cortes en varios vados y complicaciones en distintas calles de la ciudad.

Entre los sectores comprometidos se encuentran calle pública de barrio Cantesur, calle Avellaneda en barrio Las Flores, avenida Juan Domingo Perón en barrio La Isla y distintos tramos de la avenida Costanera.

Ante el escenario generado por la creciente, se convocó al Comité de Crisis a las 20 horas y, en conjunto con áreas municipales, se dispuso la instalación de tres centros de evacuación en puntos estratégicos de la ciudad.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan en alerta en el Centro de Operaciones Municipal (COP) para responder ante nuevas situaciones que puedan presentarse.