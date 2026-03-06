Descarriló una formación de Trenes Argentinos en Alta Córdoba

Un tren de carga se descarriló en las últimas horas en barrio Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba, generando un importante operativo en el sector. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Nicolás Avellaneda y Ramírez de Arellano, donde parte de la formación quedó fuera de las vías.

Según se informó, la locomotora perteneciente a Trenes Argentinos trasladaba alrededor de 40 vagones cargados con soja. Por causas que aún se investigan, varios de los vagones se descarrilaron, lo que motivó la intervención de personal técnico y de seguridad para controlar la situación.

A raíz del incidente, se dispusieron cortes de tránsito preventivos en la zona mientras se realizan las tareas para retirar los vagones afectados y normalizar la circulación ferroviaria.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas, aunque el sector permanece con restricciones de circulación mientras continúan los trabajos.