Detuvieron a un hombre que poseía pornografía infantil

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia se vio conmocionada luego que la Policía Federal de manera conjunta con la Policía de la Departamental Santa María, detuvo a un hombre mayor de edad que tenía en su poder pornografía infantil.

El procedimiento que contó con el aval de la fiscalía local, se llevó a cabo ayer en horas de la mañana de ayer en una vivienda ubicada en calle Liniers sin número, en barrio Sur, en el marco de una investigación por la presunta tenencia y/o distribución de material de pornografía infantil.

El allanamiento se concretó con personal especializado para el resguardo y análisis de los dispositivos o elementos que pudieran contener evidencia digital. Finalmente, el procedimiento y los elementos secuestrados fueron trasladados a la Unidad Judicial de Alta Gracia, donde continuarán las actuaciones y se iniciarán las acciones legales correspondientes.