Discutían y uno sacó un machete para atacar a su vecino

Un hombre de 63 años fue detenido en la ciudad de San Francisco luego de protagonizar una violenta discusión con su vecino, a quien atacó utilizando un machete.

El episodio ocurrió en medio de una pelea entre vecinos, cuando uno de ellos sacó el arma blanca y comenzó a agredir y amenazar al otro hombre.

Tras el aviso, efectivos policiales llegaron al lugar y lograron reducir al agresor. Durante el procedimiento, el machete utilizado en el ataque fue secuestrado.

El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.