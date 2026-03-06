Discutían y uno sacó un machete para atacar a su vecino

Discusión entre vecinos en San Francisco
Discutían y uno sacó un machete para atacar a su vecinoEl agresor, de 63 años, fue detenido tras amenazar y atacar al otro hombre con el arma blanca durante una pelea entre vecinos.
Un hombre de 63 años fue detenido en la ciudad de San Francisco luego de protagonizar una violenta discusión con su vecino, a quien atacó utilizando un machete.
El episodio ocurrió en medio de una pelea entre vecinos, cuando uno de ellos sacó el arma blanca y comenzó a agredir y amenazar al otro hombre.
Tras el aviso, efectivos policiales llegaron al lugar y lograron reducir al agresor. Durante el procedimiento, el machete utilizado en el ataque fue secuestrado.
El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.