El lago trabaja al 100% y el municipio limpia calles y desagües

Tras varios días de precipitaciones, el lago San Roque se encuentra trabajando al 100% de su capacidad a través del embudo y las válvulas, mientras el municipio continúa con tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

Las lluvias provocaron un fuerte incremento del caudal del río San Antonio, que registró una creciente cercana a los cuatro metros.

Ante esta situación, desde el municipio recordaron a los vecinos seguir las indicaciones de Seguridad VCP y Defensa Civil, especialmente en zonas cercanas a los ríos y cauces.

Mientras tanto, cuadrillas municipales realizan trabajos de levantamiento de árboles y ramas caídas, retiro de sedimentos en calles y limpieza de alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua.

En paralelo, se informó que los equipos continuarán con el arreglo de calles de tierra una vez que el material se encuentre seco, retomando el cronograma habitual de mantenimiento.