El punto selfie de Carlos Paz amaneció rodeado por el lago

Villa Carlos Paz. El avance del lago San Roque tras las lluvias de las últimas horas dejó bajo agua uno de los lugares más conocidos de la costanera de Villa Carlos Paz: el punto selfie donde se encuentra el cartel turístico de la ciudad.

Las imágenes registradas esta mañana muestran cómo el agua llegó hasta el sector del cartel “Villa Carlos Paz”, un espacio que habitualmente es utilizado por vecinos y turistas para tomarse fotografías frente al lago.

Noticias Relacionadas Las impactantes imágenes del lago avanzando sobre la costanera

En la zona se observa que el agua cubrió parte del paseo y de la calzada que bordea la costa, dejando prácticamente rodeado el punto selfie por el lago.

El incremento del nivel del San Roque se produjo luego de las intensas precipitaciones que se registraron en toda la cuenca y del ingreso de agua desde los ríos que alimentan el embalse.