Guadalupe tiene 16 años y espera una familia que quiera adoptarla

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria para encontrar una familia que quiera adoptar a Guadalupe, una adolescente de 16 años que desea crecer en un entorno familiar estable y afectivo.

La convocatoria está dirigida a personas, familias o parejas radicadas en cualquier punto de la provincia, según lo solicitado por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Río Segundo.

Guadalupe es descripta como una joven cariñosa, sensible, solidaria y perseverante. Disfruta realizar actividades manuales y recientemente realizó cursos de manicura.

Actualmente cursa segundo año del secundario, donde mantiene buenas calificaciones y se destaca por ser aplicada y responsable.

La adolescente se desenvuelve con autonomía, respeta normas de convivencia y mantiene un vínculo cercano con su familia de acogimiento, relación que desea sostener.

Desde el programa de adopciones señalaron que Guadalupe necesita acompañamiento terapéutico en áreas como psicopedagogía, fonoaudiología y psicología, apoyos que resultan fundamentales para su desarrollo y bienestar.

La familia que pueda recibirla deberá brindarle contención, estabilidad y acompañamiento en su crecimiento, favoreciendo su autonomía y su desarrollo emocional.

Las personas interesadas en participar de la convocatoria pueden inscribirse a través de la página del Registro Único de Adopciones, seleccionando la convocatoria N.º A 02/26 y completando el formulario correspondiente.