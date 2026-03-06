Guadalupe tiene 16 años y espera una familia que quiera adoptarla

Convocatoria de adopción en Córdoba
Guadalupe tiene 16 años y espera una familia que quiera adoptarlaEl Registro Único de Adopciones lanzó una convocatoria abierta en toda la provincia para encontrar un hogar para la adolescente.
El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria para encontrar una familia que quiera adoptar a Guadalupe, una adolescente de 16 años que desea crecer en un entorno familiar estable y afectivo.
La convocatoria está dirigida a personas, familias o parejas radicadas en cualquier punto de la provincia, según lo solicitado por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Río Segundo.
Guadalupe es descripta como una joven cariñosa, sensible, solidaria y perseverante. Disfruta realizar actividades manuales y recientemente realizó cursos de manicura.
Actualmente cursa segundo año del secundario, donde mantiene buenas calificaciones y se destaca por ser aplicada y responsable.
La adolescente se desenvuelve con autonomía, respeta normas de convivencia y mantiene un vínculo cercano con su familia de acogimiento, relación que desea sostener.
Desde el programa de adopciones señalaron que Guadalupe necesita acompañamiento terapéutico en áreas como psicopedagogía, fonoaudiología y psicología, apoyos que resultan fundamentales para su desarrollo y bienestar.
La familia que pueda recibirla deberá brindarle contención, estabilidad y acompañamiento en su crecimiento, favoreciendo su autonomía y su desarrollo emocional.
Las personas interesadas en participar de la convocatoria pueden inscribirse a través de la página del Registro Único de Adopciones, seleccionando la convocatoria N.º A 02/26 y completando el formulario correspondiente.