Impactante: el lago San Roque tapó el helipuerto de la costanera

El fuerte ingreso de agua al lago San Roque tras varios días de lluvias dejó una imagen llamativa en la costanera de Carlos Paz: el helipuerto del DUAR quedó parcialmente bajo agua.

El aumento del nivel del lago hizo que el agua avance hasta cubrir parte del perímetro cercado del sector donde habitualmente operan helicópteros utilizados en rescates y emergencias.

La situación se produjo luego de las crecientes registradas en la cuenca, especialmente por el río San Antonio, lo que elevó el nivel del embalse y generó postales inusuales en distintos sectores de la ciudad.

En la zona puede observarse cómo el agua llegó hasta las rejas que delimitan el espacio del helipuerto, un área ubicada sobre la costanera que normalmente permanece seca.