La crecida del lago ya golpea río abajo: una mujer con cinco hijos perdió todo

Una familia de La Calera atraviesa horas muy difíciles luego de que el agua ingresara a su vivienda durante la creciente del río Primero (Suquía), que baja desde el dique San Roque.

El desborde provocó que la casa quedara inundada y que se perdieran gran parte de las pertenencias de la familia.

El pedido de ayuda fue publicado en el grupo de Facebook “La Calera de Córdoba te Vende Todo” por una vecina, quien explicó que su amiga quedó prácticamente sin nada.

Según relató, la mujer vive con sus cinco hijos de 16, 10, 6, 4 y 2 años, y ahora necesitan ropa, calzado, frazadas, colchones y otros elementos básicos.

La publicación generó rápidamente mensajes de solidaridad entre vecinos que comenzaron a consultar cómo colaborar para ayudar a la familia afectada por la inundación.