Las impactantes imágenes del lago avanzando sobre la costanera

Luego de las lluvias persistentes que se registraron durante la jornada de ayer y la madrugada de este viernes, el nivel del lago San Roque avanzó sobre distintos sectores de la costanera de Villa Carlos Paz y dejó áreas del paseo completamente cubiertas por el agua.

En varios puntos cercanos al borde del lago, el agua superó el nivel habitual e ingresó sobre el espacio peatonal. En algunas zonas incluso quedaron bajo agua las sendas peatonales y parte del camino que bordea la costa.

Las imágenes registradas esta mañana muestran cómo el lago llegó hasta sectores utilizados habitualmente por vecinos y turistas para caminar o descansar frente al agua.

La situación está vinculada al importante aporte de agua que recibió el sistema durante las últimas horas, tanto por las precipitaciones como por la creciente que ingresó desde los ríos de la cuenca.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución en los sectores cercanos a la costa y respetar las indicaciones de seguridad, ya que el nivel del lago puede variar según continúe ingresando agua desde las sierras.