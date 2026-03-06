Lo buscaban por robar a un remisero y cayó con armas y una peluca

San Francisco. Un joven de 21 años oriundo de Santa Fe fue detenido en las últimas horas en la ciudad de San Francisco, acusado de haber participado en el robo a un remisero.

El procedimiento se realizó cuando efectivos policiales lograron ubicarlo y trataron de identificarlo. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar y arrojó un bolso que llevaba consigo.

Al revisar el contenido, los efectivos encontraron dos armas de fuego, una peluca y otros elementos que quedaron bajo secuestro.

Durante el operativo también se incautó la motocicleta en la que se movilizaba el joven al momento del control.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación del hecho.