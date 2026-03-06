Los filmaron tirando basura desde autos y les secuestraron los vehículos

La Municipalidad de Córdoba sumó 50 nuevos casos y amplió la denuncia penal contra personas que arrojaban basura desde vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Según informaron desde el municipio, los hechos fueron detectados en baldíos y espacios abiertos de la vía pública, donde conductores o acompañantes bajaban de autos y camionetas para dejar residuos en lugares no habilitados.

A partir de la investigación, ocho vehículos —entre autos y camionetas— fueron secuestrados por orden judicial, mientras avanza la causa para determinar la responsabilidad de los involucrados.

Como prueba se presentaron actas de constatación, registros fotográficos y fílmicos, testimonios e informes técnicos, además de antecedentes catastrales y de los vehículos.

Desde la Justicia Administrativa Municipal de Faltas también se denunció la posible violación del artículo 205 del Código Penal, vinculado a la desobediencia de medidas sanitarias destinadas a evitar la propagación de enfermedades.

Las infracciones también se encuadran en distintas ordenanzas municipales vinculadas a higiene urbana, convivencia ciudadana y daño ambiental, que prevén multas económicas, sanciones administrativas e incluso la inhabilitación del carnet de conducir.

Además de los controles, el municipio mantiene operativos para intervenir en predios donde se forman basurales, con limpieza y saneamiento que luego se cobran a los propietarios cuando corresponde.