Megaoperativo policial en barrio de Córdoba con detenidos

Córdoba. Un amplio operativo policial se desarrolló este viernes en barrio San Alberto y sectores aledaños de la ciudad de Córdoba, donde se llevaron adelante varios allanamientos simultáneos que dejaron personas detenidas y el secuestro de armas de fuego y drogas.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, con apoyo de unidades especiales y personal del CAP.

Durante los operativos, los investigadores lograron secuestrar dos armas de fuego y distintos estupefacientes, además de concretar detenciones vinculadas a la investigación.

En el lugar también estuvo presente el jefe de Policía, Marcelo Marín, junto al ministro de Seguridad de la provincia, quienes supervisaron el desarrollo del despliegue policial.

Los procedimientos continúan en distintos puntos del sector mientras los investigadores avanzan con las actuaciones correspondientes.