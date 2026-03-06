Pelea entre naranjitas terminó con una vidriera rota en Nueva Córdoba

Dos naranjitas fueron detenidos en Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar disturbios en la vía pública que incluyeron una pelea y daños en un local comercial.

Según se informó, durante uno de los procedimientos un hombre fue reducido con un caño y otros elementos que habrían sido utilizados durante el enfrentamiento, episodio en el que terminó dañada la vidriera de un comercio del sector.

El otro involucrado fue detenido por generar disturbios en la zona, lo que motivó la intervención policial.

Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras se investigan las circunstancias del hecho.