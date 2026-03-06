Rescataron a un baqueano en el Cerro Champaquí tras un operativo nocturno

Durante la madrugada de este viernes, personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de Calamuchita realizó un operativo de búsqueda y rescate en la zona del Cerro Champaquí, luego de que se reportara la desaparición de un baqueano de 45 años que no había llegado a destino.

Según se informó, el hombre había sido visto por última vez al mediodía en inmediaciones del Puesto Noel y debía dirigirse hacia el Puesto Ojo de Agua, en la zona de Villa Alpina, acompañado por dos equinos. Al no arribar al lugar previsto, se activó el protocolo de búsqueda.

Del operativo participaron efectivos del DUAR junto a Bomberos Voluntarios de Villa Berna y personal del ETAC, quienes conformaron un equipo de doce rescatistas. Tras aproximadamente seis horas de marcha en la montaña, lograron localizar al baqueano, quien se encontraba en buen estado de salud.

De acuerdo a su testimonio, mientras regresaba la creciente de los ríos le impidió continuar el camino y, en ese contexto, los caballos que lo acompañaban se alejaron del sector. Ante esta situación, decidió pasar la noche en el paraje conocido como Casa de Piedra, donde contaba con algunos elementos para resguardarse.

Con las primeras luces del día inició el descenso y fue entonces cuando se encontró con el personal que participaba del operativo de búsqueda.