Robaron un auto en Malagueño y lo encontraron en la autopista a Carlos Paz

Un auto que había sido robado en Malagueño fue recuperado horas después durante un operativo policial que terminó con dos jóvenes detenidos en la autopista que conecta Córdoba con Carlos Paz.

El vehículo fue localizado mientras circulaba por la Ruta 20, a partir de un trabajo conjunto entre personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) y operadores de las cámaras de monitoreo.

Cuando los efectivos interceptaron el rodado, detuvieron a un joven de 21 años y un menor de 17, quienes se trasladaban en el automóvil al momento del procedimiento.

Durante el operativo también fue secuestrada una ganzúa, herramienta que habría sido utilizada para cometer el robo del vehículo.

El automóvil quedó recuperado y a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.