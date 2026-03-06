Robó objetos de un vehículo en el hospital de Cosquín y fue detenido

Un hombre de 44 años fue detenido este viernes por la mañana en la ciudad de Cosquín, acusado de robar pertenencias de un automóvil estacionado en el Hospital Armando Cima.

El hecho ocurrió alrededor de las 10 en calle San Luis, cuando efectivos del Escuadrón Motorizado realizaban patrullaje preventivo en el sector. En ese momento, una mujer mayor de edad los alertó en el estacionamiento del centro de salud y denunció que, tras dejar su vehículo Ford Fiesta con las llaves colocadas en el baúl por unos minutos, personas desconocidas le habían sustraído la llave, un kit de seguridad y una bolsa con documentación.

A partir de las características del sospechoso aportadas por testigos, la Policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones. Minutos después, a pocas cuadras del lugar, lograron interceptar a un hombre que coincidía con la descripción brindada.

Durante el palpado preventivo, los efectivos encontraron en su poder la totalidad de los elementos denunciados como robados. El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial local.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín.