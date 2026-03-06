Tanti: un hombre recibió varios disparos y buscan al agresor

Un violento episodio se registró este último miércoles a horas del mediodía en la localidad de Tanti, donde un hombre de 30 años resultó herido tras recibir varios disparos de arma de fuego y se busca intensamente a su atacante.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle Inti Huasi y, según la información a la que tuvo acceso EL DIARIO, luego de una acalorada discusión entre ambos sujetos, el atacante sacó un arma y le propinó tres disparos a la víctima, quien sufrió impactos de bala en el abdomen, el hombro y en uno de sus dedos. Tras el ataque, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Domingo Funes, donde permanece internado fuera de peligro.

El presunto autor de los disparos sería un joven de 25 años, oriundo de la zona, que ya estaría identificado por las autoridades.

En el marco de la causa se realizaron varios allanamientos, donde se secuestró un vehículo y otros elementos relacionados con la causa, aunque hasta el momento el sospechoso no fue localizado y se encuentra prófugo.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que todavía no se ha podido esclarecer el motivo de la agresión, pero no se descarta ninguna hipótesis En tanto, la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla trabaja intensamente para dar con el paradero del atacante y avanzar con el esclarecimiento del hecho.