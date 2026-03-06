Un caballo quedó atrapado en el canal maestro y lo sacaron con un operativo

Un caballo de aproximadamente 400 kilos quedó atrapado en el canal maestro de riego en Cruz del Eje, lo que obligó a desplegar un operativo para poder sacarlo del lugar.

El animal había quedado dentro del canal con alrededor de 80 centímetros de agua, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Ante la situación, personal del DUAR y Bomberos Voluntarios se movilizó hasta el sector y comenzó a trabajar con distintas maniobras para liberar al equino.

Luego de varios minutos de trabajo coordinado, los rescatistas lograron retirar al caballo del canal, completando el operativo sin que el animal presentara lesiones visibles.