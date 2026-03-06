Un hombre con cuchillo generó alarma entre vecinos en Carlos Paz

Un hombre de 24 años fue trasladado a la alcaldía este viernes en barrio Malvinas de Villa Carlos Paz luego de que vecinos alertaran a la Policía porque generaba inquietud en la zona.

La situación fue advertida a través del grupo de WhatsApp del barrio, donde varios residentes señalaron la presencia del joven y pidieron intervención policial.

A partir de ese aviso, efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro se dirigieron al sector y, con las descripciones aportadas por los vecinos, lograron ubicarlo.

Al realizarle un control, los policías encontraron entre sus pertenencias un cuchillo tipo tramontina, por lo que fue trasladado a la alcaldía local y el elemento quedó secuestrado.