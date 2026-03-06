Un hombre se arrojó desde un puente a la creciente del río Suquía

Un hombre se arrojó esta mañana desde un puente hacia el río Suquía, a la altura de barrio Müller, en la ciudad de Córdoba, y es intensamente buscado por equipos de rescate.

El episodio fue advertido alrededor de las 8:55, cuando un llamado al 911 alertó que una persona se había tirado desde el puente hacia el agua. Quien realizó la comunicación explicó que lo vio caer al río y luego lo perdió de vista.

Efectivos policiales realizaron un patrullaje por el sector sin lograr ubicarlo en un primer momento.

Posteriormente, operadores del sistema de videovigilancia revisaron las cámaras de seguridad y confirmaron el momento en que el hombre se arroja desde el puente hacia el cauce.

Ante la situación, se dio aviso a personal del DUAR y a la Patrulla del Río, que desplegaron un operativo de búsqueda en el sector para intentar localizarlo.