Un mortero apareció en un camping y activó un operativo en Córdoba

Un proyectil de mortero de 81 milímetros fue encontrado en un camping de barrio Kairos, en la ciudad de Córdoba, lo que motivó la intervención de personal especializado del Departamento Explosivos.

El hallazgo ocurrió luego de que un hombre llamara al 911 al advertir la presencia de un objeto con características similares a un explosivo.

Tras llegar al lugar, los especialistas constataron que se trataba de un proyectil de mortero en mal estado de conservación y sin capacidad de activación al momento del hallazgo.

El artefacto fue retirado del lugar y quedó a disposición del magistrado interviniente para su posterior destrucción.