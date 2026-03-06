Un vecino evitó el robo de un automóvil estacionado

En las últimas horas, personal policial detuvo a dos hombres mayores de edad en barrio Centro de la ciudad de Córdoba, luego de ser sorprendidos mientras manipulaban un automóvil estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió en la esquina de avenida Maipú y avenida Emilio Olmos. Según se informó, un transeúnte observó a los sospechosos mientras abrían un vehículo y dio aviso al 911.

Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a identificarlos y realizar un control. Durante el procedimiento, encontraron dentro de una mochila un inhibidor de alarmas tipo handy, elemento utilizado para bloquear los sistemas de seguridad de los vehículos.

Posteriormente, los dos hombres fueron trasladados a una comisaría junto con el dispositivo secuestrado y quedaron a disposición del magistrado interviniente.