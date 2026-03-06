Valle Hermoso continúa con trabajos de mantenimiento en calles

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso continúa llevando adelante tareas de mantenimiento y reparación de calles en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar la circulación y la transitabilidad para los vecinos.

En esta oportunidad, las cuadrillas de Obras Públicas trabajan sobre calle Antiguo Camino Real y en el acceso al barrio Las Vaquerías.

Según se informó, las intervenciones forman parte de las labores diarias que el área municipal desarrolla en distintos puntos del ejido urbano, buscando optimizar el estado de las calles y garantizar mejores condiciones de circulación.

Desde el municipio señalaron que estas tareas continuarán realizándose de manera progresiva en otros sectores de la localidad.