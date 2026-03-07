Abrían un auto estacionado y les encontraron un inhibidor de alarmas

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en el centro de la ciudad de Córdoba luego de ser sorprendidos mientras manipulaban un automóvil estacionado en la vía pública.

El episodio ocurrió en la intersección de avenida Maipú y avenida Emilio Olmos, donde un transeúnte observó a los sospechosos abriendo un vehículo y dio aviso inmediato al 911.

Al llegar al lugar, los policías controlaron a los hombres y, durante la inspección, encontraron dentro de una mochila un inhibidor de alarmas tipo handy, dispositivo utilizado para bloquear el cierre centralizado de los autos.

Tras el hallazgo, ambos fueron trasladados a la dependencia policial junto con el elemento secuestrado y quedaron a disposición del magistrado interviniente.