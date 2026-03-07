Apareció el hombre que era buscado en barrio Miguel Muñoz

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz informó que fue encontrado en buen estado de salud Rubén Daniel Solís, el hombre que era intensamente buscado durante este sábado.

Según se indicó oficialmente, el vecino fue localizado en horas de la tarde, por lo que se dejó sin efecto la solicitud de paradero que había sido difundida previamente.

Solís, de 47 años, había sido visto por última vez la noche del viernes en barrio Miguel Muñoz, lo que motivó la activación del pedido de colaboración para dar con su paradero.

Tras confirmarse que el hombre se encuentra en buen estado de salud, las autoridades dieron por finalizado el operativo de búsqueda.