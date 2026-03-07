Buscan a Felipe Misenta, un joven de 22 años desaparecido desde febrero

La Fiscalía de Instrucción Distrito III solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Felipe Misenta, un joven de 22 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de febrero de 2026 en la ciudad de Córdoba.

Según la información difundida, el joven mide 1,75 metros, es de tez blanca, contextura corpulenta, tiene el pelo corto de color castaño y ojos marrones. No posee tatuajes, ni piercing o aros.

Al momento de ser visto por última vez vestía una remera bordó y zapatillas Adidas color gris.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo puede comunicarse con la Unidad Judicial 3B, ubicada en calle Cayetano Silva 1050, barrio Marechal, o al teléfono 4481016 interno 34361, además de acercarse a la dependencia policial más cercana.